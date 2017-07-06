СМИ рассказали о возможных преемниках Тулеева

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов являются наиболее вероятными претендентами на пост губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который проходит реабилитацию после операции на позвоночнике. Об этом в четверг, 6 июля, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, администрация президента сформировала список из 20 претендентов. В него вошли, например, первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Самой актуальной кандидатурой в АП считают Носова, пишет газета.

«Коммерсантъ» указывает, что он руководил металлургическим комбинатом в Нижнем Тагиле и участвовал в создании регионального отделения «Единой России» в этом городе.В 2012 году он одержал победу на выборах мэра Нижнего Тагила, набрав 92 процента голосов.

Источники газеты утверждают, что противниками присутствия Носова в Кузбассе выступает Уральская горно-металлургическая компания. Не хочет отдавать Кузбасс выходцу из другого региона и сам Тулеев.

По мнению источника газеты, Тулеев хотел бы видеть в качестве главы региона «кого-то из местных», например, Дмитрия Исламова. В 2008 году Аман Тулеев назначил его своим заместителем по экономике и региональному развитию, а в 2016 году он был избран депутатом Госдумы, где стал заместителем председателя комитета по энергетике.

3 июля «Коммерсантъ» писал, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был доставлен в Москву и проходит в одной из столичной клиник реабилитацию после операции на позвоночнике. Губернатор был доставлен в Москву в субботу. Перенесшего операцию в Германии Тулеева на носилках погрузили на борт самолета МЧС на кемеровском аэродроме, после чего отправили в столицу.

22 июня сообщалось, что Тулеев, который перенес многочасовую операцию на позвоночнике в немецкой клинике, продолжит реабилитацию в одном из медицинских учреждений Кемерово. По словам врачей, больничный режим не помешает ему работать.

20 июня «Коммерсантъ» сообщил о том, что Тулеев во второй раз за месяц продлил начавшийся 22 мая отпуск. В областной администрации заявили, что губернатор не планирует просить президента о досрочной отставке, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока, который истекает в 2020 году.

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.