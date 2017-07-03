Газета рассказала о транспортировке Тулеева в Москву

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был доставлен в Москву и проходит в одной из столичной клиник реабилитацию после операции на позвоночнике. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет газета «Коммерсантъ».
Как указывает издание, губернатор был доставлен в Москву в субботу. Перенесшего операцию в Германии Тулеева на носилках погрузили на борт самолета МЧС на кемеровском аэродроме, после чего отправили в столицу.
В одном из московских аэропортов самолет встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и доставили его в одну из больниц, где за здоровьем губернатора организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь Тулееву восстановиться после операции, пишет газета.
22 июня сообщалось, что Тулеев, который перенес многочасовую операцию на позвоночнике в немецкой клинике, продолжит реабилитацию в одном из медицинских учреждений Кемерово. По словам врачей, больничный режим не помешает ему работать.
20 июня «Коммерсантъ» сообщил о том, что Тулеев во второй раз за месяц продлил начавшийся 22 мая отпуск. В областной администрации заявили, что губернатор не планирует просить президента о досрочной отставке, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока, который истекает в 2020 году.
Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.