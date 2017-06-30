В администрации Кузбасса рассказали о самочувствии губернатора Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает курс реабилитации в больнице областного центра после операции на позвоночнике, проведенной в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона, в пятницу, 30 июня.
По словам собеседника агентства, состояние 73-летнего Тулеева стабильное, самочувствие хорошее. Срок завершения реабилитации он не назвал.
22 июня врачи, наблюдающие губернатора, рассказали, что осложнения, возникшие в результате оперативного вмешательства, не помешают главе Кузбасса выполнять обязанности.
20 июня газета «Коммерсантъ» написала о том, что Тулеев повторно продлил отпуск из-за болезни. На следующий день в областной администрации заявили, что губернатор не планирует просить президента о досрочной отставке, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока, который истекает в 2020 году.
Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году.