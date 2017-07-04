Амана Тулеева перевели в ЦКБ Управделами президента

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в ЦКБ Управления делами президента. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

«Он в сознании, общается по телефону с сослуживцами, бодр», — отметил собеседник агентства. Состояние главы региона оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что реабилитационные мероприятия Амана Тулеева в одной из столичных клиник взяла под личный контроль министр здравоохранения Вероника Скворцова. Решение о приезде главы Кемеровской области к врачам в Москву было принято по ее инициативе.

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По словам медиков, Тулеев показал себя дисциплинированным пациентом. Он выполнил все предписания кемеровских врачей, в том числе сложные и болезненные процедуры, пишет kp.ru.

Тулеев ушел в отпуск 22 мая и отправился в Германию, где ему сделали сложную операцию на позвоночнике. Оттуда губернатора доставили бортом МЧС в Кемерово для реабилитации. В послеоперационный период у него развилась пневмония, которую к тому моменту уже вылечили.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. В 2015-м он был избран на пост главы региона в пятый раз, набрав 96 процентов голосов. В региональной администрации заявили, что Тулеев не намерен просить президента о досрочной отставке на фоне проблем со здоровьем, а в кремлевской администрации отметили, что ждут его возвращения на рабочее место в ближайшее время.

