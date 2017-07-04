Источник рассказал о состоянии Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, находящийся в одной из московских клиник, в сознании. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает РИА Новости.

«Врачи оценивают его состояние как стабильное», — сказал собеседник агентства.

Планируется ли Тулееву какая-либо операция, не уточняется.

Материалы по теме «Отставка для него равна смерти» Почему поиск преемника старейшего губернатора России станет большой проблемой

Ранее 4 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что глава Кузбасса бодр и уже общается с сослуживцами по телефону. По информации собеседника агентства, политик находится в ЦКБ Управления делами президента.

Как передавал «Интерфакс», реабилитационный процесс губернатора проходит под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой. По сведениям «Коммерсанта», в столице Тулеев восстанавливается после операции на позвоночнике.

Политик, в мае отметивший 73-летие, руководит Кемеровской областью с июля 1997 года. Он является старейшим губернатором России.