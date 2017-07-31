Неверов открестился от планов возглавить Кемеровскую область

Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов опроверг информацию о возможном переходе на должность временно исполняющего обязанности главы Кемеровской области. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает ТАСС.

«Вы можете написать: "Неверов об этом не думает"», — сказал он журналистам, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» на Клязьме.

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Неверов назвал эти слухи «уткой», подчеркнув, что намерен продолжать работу в качестве главы Генсовета партии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель ЕР может стать главой Кемеровской области вместо 73-летнего Амана Тулеева, проходящего реабилитацию после операции на позвоночнике в одной из столичных клиник.

21 июня в областной администрации заявили, что руководитель региона не планирует просить президента о досрочной отставке, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока, который истекает в 2020 году.

Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году, после чего четыре раза переизбирался главой региона. Он является старейшим российским губернатором.

