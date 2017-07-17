Очередной зам губернатора Тулеева подал в отставку

Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте администрации региона в понедельник, 17 июля.

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«Бухман покинул этот пост по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности вице-губернатора по этому направлению пока никого не назначили. Курировать сферу продолжит начальник областного департамента строительства Александр Шнитко, уточняет РИА Новости.

Это уже третий заместитель кемеровского губернатора Амана Тулеева, покинувший пост с начала года. Так, в марте уволилась его зам Екатерина Кутылкина, отвечавшая за промышленность, транспорт и предпринимательство. Она подала в отставку в тот же день, когда лишился работы начальник областного департамента транспорта и связи Петр Шикалев — главный обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве. 1 мая по собственному желанию покинул пост замглавы региона по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.

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В сентябре прошлого года первый вице-губернатор Максим Макин покинул пост на время расследования в отношении компании «Теплоэнерго». Спустя два месяца сразу два вице-губернатора — Александр Данильченко и Алексей Иванов — были задержаны по подозрению в вымогательстве ценных бумаг стоимостью миллиард рублей.

Евгений Бухман занимал должность заместителя губернатора по строительству с августа 2014 года.

73-летний Аман Тулеев в настоящее время проходит реабилитацию после операции на позвоночнике. Ранее он заявлял, что не намерен досрочно слагать с себя губернаторские полномочия, которые истекают в 2020 году. Тулеев возглавляет регион с 1997 года.