Сенатор рассказал о ходе реабилитации Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, находящийся на реабилитации в одной из московских клиник, идет на поправку, сообщил член Федерального собрания от Кузбасса Сергей Шатиров. Его слова приводит РИА Новости в среду, 12 июля.
«Он находится в рядовой палате, врачи сегодня констатируют, что состояние идет на улучшение», — рассказал парламентарий. По его оценке, кемеровский губернатор энергичен и полон мыслей.
Шатиров также сообщил, что медики рекомендуют Тулееву гулять на свежем воздухе. «Но вы сами видите, что делается с погодой в Москве: холодина и простуды. Естественно, не рекомендованы контакты на предмет возможности инфекций и заболеваний, а так — у него свободный режим», — добавил он.
4 июля сообщалось, что Тулеев находится в ЦКБ Управления делами президента, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Реабилитация главы Кузбасса
находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.
Тулеев ушел в отпуск 22 мая и отправился в Германию, где ему сделали сложную операцию на позвоночнике. Оперативное вмешательство с применением металлических конструкций длилось около девяти часов.
Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.