Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах

Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку из-за нарушений, допущенных во время выборов 10 сентября. Об этом журналистам в понедельник, 11 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Радаев, его слова приводит ТАСС.

«У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку», — приводит слова чиновника РИА Новости.

10 сентября, в единый день голосования, жители Саратовской области выбирали губернатора и депутатов областной думы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, грубых нарушений, способных повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

В областном избиркоме уточнили, что поступило пять жалоб. Кроме того, проверяются сообщения о драке, произошедшей на участке №87 в Заводском районе Саратова, а также вбросе, якобы имевшем место еще на одном избирательном участке города.

Появилась информация о пресечении попытки вброса пачки бюллетеней в городе Энгельсе. Председатель облизбиркома Павел Точилкин, расценивший инцидент как провокацию, сообщил, что по факту случившегося началась доследственная проверка.