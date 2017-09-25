Путин уволил Меркушкина с поста губернатора Самарской области

Президент России Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.

Меркушкин в свою очередь стал спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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Ранее 25 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил о возможном начале на этой неделе серии отставок глав регионов. По данным газеты, могут смениться руководители 10 субъектов. В их числе собеседники издания назвали и Самарскую область.

Николай Меркушкин руководил Самарской областью с мая 2012 года. До этого он в течение почти 17 лет возглавлял Мордовию. В феврале 2018-го ему исполнится 67 лет.

Дмитрий Азаров в сентябре 2014-го по инициативе Меркушкина стал сенатором от Самарской области. До этого он четыре года возглавлял администрацию Самары, а ранее занимал в областном правительстве пост министра природопользования, лесного хозяйства и окружающей среды.