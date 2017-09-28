Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Игоря Кошина, подавшего в отставку по собственному желанию. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен замминистра экономического развития Александр Цыбульский.

Кошин возглавлял НАО с февраля 2014 года, до этого в течение двух лет представлял округ в Совете Федерации.

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Цыбульскому 38 лет, заместителем главы Минэкономразвития он стал в ноябре 2014-го. Работал в структурах этого ведомства с 2006 года, также занимал различные должности в аппарате правительства. В 1996-2005-х годах служил в вооруженных силах, окончил Военный университет Минобороны.

На этой неделе Владимир Путин сменил губернаторов Нижегородской и Самарской областей. Помимо этого, о намерении уйти в отставку заявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. В Кремле волну отставок руководителей регионов назвали востребованным, нормальным и ожидаемым процессом.