Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов собрался уйти в отставку

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов будет подавать заявление об отставке. Об этом в среду, 27 сентября, он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Основной причиной такого решения политик назвал возраст — ему 71 год. «Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором находилась», — пояснил Абдулатипов.

Он добавил, что предложил несколько кандидатур себе на замену.

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По словам политика, он еще не определился с планами на будущее, но пояснил, что, возможно, будет преподавать, займется научной, творческой и общественной деятельностью.

«Президент меня поблагодарил, глава администрации меня поблагодарил за хорошую работу. Я считаю, что в целом это хорошо — уходить на подъеме, а не тогда когда провалил чего-то», — заключил глава республики.

Абдулатипов — четвертый глава региона, ушедший в отставку с начала недели. Ранее сообщалось, что свои посты покидают Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область) и Виктор Толоконский (Красноярский край).

Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013 году.