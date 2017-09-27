Глава Дагестана объяснил свое желание уйти в отставку «озеленением кадров»

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что его отставка подразумевает общее «озеленение кадров». Его слова приводит «Комсомольская правда» в среду, 27 сентября.

«Поэтому я тоже решил присоединиться к ним [к тем, кто для озеленения не годится], чтобы не мешать», — сказал он в эфире.

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Ранее в среду Абдулатипов заявил о намерении уйти в отставку. Основной причиной такого решения 71-летний политик назвал возраст. Он также отметил, что увольняться лучше «на подъеме, а не тогда когда провалил чего-то».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ротация кадров в губернаторском корпусе — это востребованный и ожидаемый процесс. Он отметил, что на место ушедших глав регионов пришли «молодые и талантливые широкопрофильные специалисты».

Абдулатипов — четвертый глава региона, который может уйти в отставку с начала недели. Ранее об аналогичном намерении объявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Накануне президент России Владимир Путин уволил 70-летнего главу Нижегородской области Валерия Шанцева. 25 сентября в отставку ушел самарский губернатор Николай Меркушкин.

Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013 году.