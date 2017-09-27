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Глава Дагестана объяснил свое желание уйти в отставку «озеленением кадров»

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Рамазан Абдулатипов
Рамазан Абдулатипов

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что его отставка подразумевает общее «озеленение кадров». Его слова приводит «Комсомольская правда» в среду, 27 сентября.

«Поэтому я тоже решил присоединиться к ним [к тем, кто для озеленения не годится], чтобы не мешать», — сказал он в эфире.

Ранее в среду Абдулатипов заявил о намерении уйти в отставку. Основной причиной такого решения 71-летний политик назвал возраст. Он также отметил, что увольняться лучше «на подъеме, а не тогда когда провалил чего-то».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ротация кадров в губернаторском корпусе — это востребованный и ожидаемый процесс. Он отметил, что на место ушедших глав регионов пришли «молодые и талантливые широкопрофильные специалисты».

Абдулатипов — четвертый глава региона, который может уйти в отставку с начала недели. Ранее об аналогичном намерении объявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Накануне президент России Владимир Путин уволил 70-летнего главу Нижегородской области Валерия Шанцева. 25 сентября в отставку ушел самарский губернатор Николай Меркушкин.

Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013 году.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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