Матвиенко связала отставки губернаторов с необходимостью смены элит

В России существует потребность в ротации руководителей регионов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя новую волну отставок губернаторов. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 27 сентября.

«Это не кампанейщина, а плановая ротация. Она будет продолжаться, и связана она не с плохими показателями, а с необходимостью смены элит», — сказала она.

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Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ротация кадров в губернаторском корпусе — это востребованный и ожидаемый процесс. Он отметил, что на место ушедших глав регионов пришли «молодые и талантливые широкопрофильные специалисты».

Однако комментировать отставку Красноярского губернатора Виктора Толоконского, который объявил о своем уходе в среду утром, представитель Кремля отказался.

Толоконский может стать третьим российским губернатором, который подал в отставку на этой неделе. Накануне глава государства уволил 70-летнего главу Нижегородской области Валерия Шанцева. 25 сентября в отставку ушел самарский губернатор Николай Меркушкин.

О череде увольнений глав регионов 25 сентября писала газета «Коммерсантъ». Издание анонсировало смену руководителей в 10 субъектах.