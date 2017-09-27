Матвиенко допустила попытки расшатать ситуацию перед выборами президента России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что перед выборами президента могут быть предприняты попытки расшатать ситуацию в России. Такое мнение она высказала в среду, 27 сентября, на открытии первого пленарного заседания осенней сессии верхней палаты парламента, передает ТАСС.

«Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать ее, будут продолжаться. И, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства», — заявила она, призвав сенаторов противостоять таким действиям.

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Также Матвиенко поручила Временной комиссии по защите государственного суверенитета вести мониторинг ситуации, и, в случае необходимости, принять меры. «Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются», — заключила она.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Новый глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий президент Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. О президентских амбициях заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бизнесмен Сергей Полонский. Свое участие в выборах не исключает также председатель КПРФ Геннадий Зюганов.