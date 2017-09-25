Кадыров заявил о безальтернативности Путина для России

В России нет альтернативы Владимиру Путину на президентских выборах в марте 2018 года, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 25 сентября.

«У нас есть один выбор — это Путин. (…) Есть Путин — есть Россия», — сказал Кадыров.

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По его мнению, только действующий глава государства сможет «вести за собой российский народ», а время остальных кандидатов еще не пришло.

15 сентября депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, комментируя предложение лидера Монархической партии оказать ей поддержку на предстоящих выборах президента, заявила, что для нее существует только один достойный претендент на высшую государственную должность — Путин.

4 сентября Рамзан Кадыров напомнил, что считает себя верным пехотинцем Путина. Он подчеркнул, что «готов выполнить приказ любой сложности верховного главнокомандующего и отдать свою жизнь».

Выборы главы государства состоятся 18 марта. Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. Подобные планы имеются у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бизнесмена Сергея Полонского. Свое участие в выборах не исключает также председатель КПРФ Геннадий Зюганов.