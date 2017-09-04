Кадыров напомнил о готовности умереть за Путина после его слов о Мьянме

Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший о готовности пойти наперекор позиции России в случае нежелания осудить преследования мусульман в Мьянме, поблагодарил президента Владимира Путина за его слова о ситуации в этой стране. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 4 сентября.

«Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить приказ любой сложности верховного главнокомандующего и отдать свою жизнь», — написал Кадыров.

Тех, кто «интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей», руководитель северокавказской республики охарактеризовал как людей, которые «находятся в глубокой моральной яме».

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Он заявил, что в своих действиях в первую очередь руководствуется «нормами поведения истинного мусульманина», в данном случае — защищая нуждающихся в помощи. «В своей жизни я боюсь только Аллаха», — отметил Кадыров.

Ранее в понедельник глава Чечни назвал шайтанами организаторов «геноцида мусульман» в Мьянме, где были убиты несколько сотен представителей этнического меньшинства страны, народа рохинджа, и призвал их проклинать. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление, пояснив, что не успел детально с ним ознакомиться. Вместе с тем, говоря об итогах переговоров главы государства с египетским коллегой Абдулой-Фаттах Халилом ас-Сиси, он сообщил, что Владимир Путин осудил насилие в Мьянме и призвал ее власти взять ситуацию под контроль.

4 сентября в Грозном прошла акция в знак солидарности с рохинджа, которая, по данным МВД республики, собрала 1,1 миллиона человек.