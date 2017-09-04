Кремль воздержался от оценок заявления Кадырова о ситуации в Мьянме

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не готов давать оценку заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова о «геноциде мусульман» в Мьянме. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 4 сентября.

В Кремле знают «о том, что весьма эмоционально мусульмане воспринимают события в Мьянме», отметил Песков. «Но все-таки я еще не ознакомился с ними [заявлениями об этих событиях] лично, — подчеркнул он. — Я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку».

Вопрос об отношении к якобы звучавшим на акциях в Москве призывам устроить «джихад» из-за действий властей Мьянмы Дмитрий Песков переадресовал к правоохранительным органам.

«Поскольку мы находимся в Сямэне (КНР, в этом городе 4-5 сентября проходит саммит БРИКС — прим. «Ленты.ру»), нам сложно отсюда об этом говорить, поэтому я избежал бы каких-то комментариев на этот счет», — добавил он.