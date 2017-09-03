Сотни людей пришли к посольству Мьянмы ради солидарности с народом рохинджа

Несколько сотен людей собрались возле посольства Мьянмы в Москве в знак солидарности с угнетаемым в стране этническим меньшинством рохинджа. Видео с места событий публикует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что силовики взяли территорию диппредставительства под охрану, однако заявили, что не намерены вмешиваться в ситуацию, если со стороны манифестантов не будет нарушений закона.

25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности связывают это с религией: они мусульмане, а основная часть населения страны — буддисты.