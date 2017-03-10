ООН заявила о новых притеснениях мусульман-рохинджа в Мьянме

Правозащитники ООН заявили о новых «преступлениях против человечности» по отношению к народу рохинджа со стороны полиции и властей Мьянмы, сообщили BBC News.

Специальный докладчик ООН по вопросу защиты прав человека в этой стране Янги Ли после разговора с беженцами в Бангладеш отметила, что ситуация еще хуже, чем она ожидала. «Государство должно немедленно ответить за все случаи массовых пыток и бесчеловечного обращения со стороны сотрудников силовых ведомств» —подчеркнула Ли.

Материалы по теме Вас здесь не стояло Из-за чего власти Мьянмы конфликтуют с мусульманами-рохинджа

Министр иностранных дел и лидер оппозиционной партии «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи отказалась комментировать эту ситуацию. Высокопоставленный источник из ее партии подчеркнул, что проблема преувеличена и носит исключительно внутренний характер. «Мы молодое государство и стремимся достичь международных стандартов. У нас и так тысячи проблем» —заявил он.

За последние несколько месяцев более 70 тысяч мусульман-рохинджа покинули свои дома и бежали в Бангладеш после правительственной контртеррористической операции в штате Ракхайн (Аракан). По сообщениям правозащитников, силовики совершали групповые изнасилования женщин, пытали и казнили мужчин.

По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. Представители этой группы подвергаются гонениям и дискриминации, в том числе из-за того, что исповедует ислам. 89 процентов населения Мьянмы составляют буддисты.