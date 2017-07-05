Толпа буддистов забила кирпичами мусульманина в Мьянме

В Мьянме буддисты забили кирпичами мусульманина-рохинджа. Об этом сообщает в среду, 5 июля, The Independent.

Инцидент произошел в городе Ситуэ в штате Ракхайн. Группа беженцев-рохинджа, проживающих в лагере для перемещенных лиц на окраине, решила выйти в город за покупками. Их сопровождал молодой безоружный полицейский.

Мусульмане попытались купить лодку, но повздорили с продавцом из-за цены. Разгоревшийся спор привлек внимание прохожих-буддистов, которые приняли сторону продавца и начали забрасывать рохинджа кирпичами. В результате погиб 55-летний Мунир Ахмад, другие мусульмане получили травмы. Полицейский не пострадал: его не тронули, так как он был этническим бирманцем.

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В пресс-службе МВД рассказали, что стража порядка опросили. «Он объяснил, что пытался остановить толу, но не смог этого сделать. После этого он сбежал и вернулся в полицейский участок», — отметил представитель ведомства.

Рохинджа — этническая группа в штате Ракхайн в Мьянме. Ее представители считают, что являются коренным населением региона, в то же время в бирманском обществе распространено мнение, что они в массе своей — беженцы из Бангладеш.

По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам.