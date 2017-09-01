Эрдоган рассказал о геноциде мусульман

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал притеснения мусульман-рохинджа в Мьянме геноцидом. Об этом сообщает Reuters.

«Там происходит геноцид, и все молчат, — возмутился турецкий лидер, выступая на собрании правящей партии в Стамбуле. — Те, кто не обращает внимания на этот геноцид, проводящийся под прикрытием демократии, также являются соучастниками убийства».

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По официальным данным, за последнюю неделю в боях на северо-западе Мьянмы погибли около 400 человек. Как заявили власти Мьянмы, все они — боевики-сепаратисты, ликвидированные правительственными войсками во время операции по зачистке региона, призванной защитить мирных жителей от бандитов. Правозащитники и активисты-рохинджа утверждают, что жертвами становятся в основном мирные жители.

Рохинджа — этническая группа в штате Ракхайн в Мьянме. Ее представители считают себя коренным населением региона. В то же время в бирманском обществе распространено мнение, что они в массе своей — беженцы из Бангладеш.

По данным ООН, рохинджа — одна из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году около 120 тысяч представителей этой народности были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам.