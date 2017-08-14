Индия вышлет мусульман-беженцев вопреки воле ООН

Индийские власти намерены депортировать всех мусульманских беженцев-рохинджа невзирая на то, есть ли у них регистрация ООН. Об этом сообщает Reuters.

На данный момент в Индии насчитывается около 40 тысяч рохинджа, из которых около 16,5 тысяч имеют свидетельства беженца, выданные ООН. Однако, как объявил замминистра внутренних дел страны Кирен Риджиджу, правительство считает, что сам факт регистрации в международной организации ни на что не влияет.

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«Они продолжают процесс регистрации, мы не можем запретить им, — заявил чиновник. — Но мы их всех считаем нелегальными иммигрантами. У них нет оснований здесь оставаться. Все нелегальные мигранты должны быть депортированы».

Рохинджа — этническая группа в штате Ракхайн в Мьянме. Ее представители считают себя коренным населением региона, в то же время в бирманском обществе распространено мнение, что они в массе своей — беженцы из Бангладеш.

По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам.