Иммигрантов в Бангладеш решили выселить на затапливаемый остров

Правительство Бангладеш решило выселить беженцев-рохинджа из Мьянмы на необитаемый остров, который затапливает при высоких приливах. Об этом сообщает Reuters.

«Мы опасаемся, что регулярный наплыв мусульман-рохинджа приведет к ухудшению криминогенной ситуации в стране и будет способствовать распространению болезней, а также создаст иные социальные и финансовые проблемы», — говорится в заявлении правительства.

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Во избежание смешивания рохинджа с местным населением планируется вплоть до их депортации в Мьянму разместить мигрантов на острове Тхенгар Чхар в Бенгальском заливе. Этот клочок суши образовался 11 лет назад из отложений реки Мегхна. Он полностью скрывается под водой во время высоких приливов и даже не обозначен на многих картах.

Это решение вызвало возмущение правозащитников и самих рохинджа. МВД Бангладеш в ответ заявило, что направит специальную комиссию для обследования острова. «Если это место непригодно для проживания, то правительство сделает его пригодным», — пообещали в министерстве, отметив, что решение об отправке беженцев на Тхенгар Чхар отменено не будет.

Рохинджа — народ, обитающий в основном в штате Ракхайн, Мьянма. Рохинджа исповедуют ислам и считают себя коренным населением Ракхайна, в то время как большинство бирманцев, исповедующих буддизм, полагают, что они переселились в страну из Бангладеш в годы британского владычества. Нынешний режим Мьянмы пытается вытеснить рохинджа в соседние страны или ассимилировать их. В настоящий момент на территории Бангладеш проживают более полумиллиона представителей этого народа, причем 69 тысяч из них бежали из Мьянмы в течение четырех последних месяцев.

