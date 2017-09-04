Полиция задержала 17 участников акции протеста у посольства Мьянмы в Москве

Полиция задержала 17 человек около здания посольства Мьянмы в Москве за нарушение общественного порядка. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает ТАСС.

«За различные правонарушения около здания дипмиссии Мьянмы задержаны 17 человек, среди них 15 мужчин и две женщины. Все они уроженцы Северного Кавказа», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

Радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что собравшиеся у посольства хотели подписать письмо послу Мьянмы. «В нем они намерены призвать прекратить, как они называют, геноцид мусульман. К этой группе подошли сотрудники ОМОН и попросили их прекратить незаконное собрание. После непродолжительного разговора собравшихся поместили в автозак», — отметил корреспондент радиостанции.

В настоящее время на месте еще находятся порядка 20-25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану. Около здания посольства дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.

Материалы по теме Вас здесь не стояло Из-за чего власти Мьянмы конфликтуют с мусульманами-рохинджа

3 сентября у посольства Мьянмы в Москве на Большой Никитской улице собрались несколько сотен людей. Участники акции выступали в поддержку народа рохинджа, исповедующего ислам.

В понедельник в Грозном в митинге в защиту мусульман Мьянмы приняли участие 1,1 миллиона человек.

25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности связывают это с религией: они мусульмане, а основная часть населения страны — буддисты.