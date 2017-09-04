В Мьянме рохинджа сожгли буддийский монастырь и отбили Будде голову

В Мьянме группа боевиков, принадлежащих к народности рохинджа, атаковала и сожгла буддийский монастырь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное новостное агентство Мьянмы Myanmar News Agency.

По данным бирманских властей, боевики проникли в Мьянму с территории Бангладеш. Им удалось разобрать пограничные заграждения у деревни Нан Тха Таунг, после чего они атаковали находящийся там буддийский храмовый комплекс. Несколько зданий сожжены, у статуй Будды отбиты головы. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Рохинджа — этническая группа в штате Ракхайн в Мьянме. Ее представители считают себя коренным населением региона, в то же время в бирманском обществе распространено мнение, что они в массе своей — беженцы из Бангладеш.

По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам.