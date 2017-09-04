В Мьянме рохинджа сожгли буддийский монастырь и отбили Будде голову

В Мьянме группа боевиков, принадлежащих к народности рохинджа, атаковала и сожгла буддийский монастырь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное новостное агентство Мьянмы Myanmar News Agency.
По данным бирманских властей, боевики проникли в Мьянму с территории Бангладеш. Им удалось разобрать пограничные заграждения у деревни Нан Тха Таунг, после чего они атаковали находящийся там буддийский храмовый комплекс. Несколько зданий сожжены, у статуй Будды отбиты головы. О жертвах и пострадавших не сообщается.
25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.
Рохинджа — этническая группа в штате Ракхайн в Мьянме. Ее представители считают себя коренным населением региона, в то же время в бирманском обществе распространено мнение, что они в массе своей — беженцы из Бангладеш.
По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам.