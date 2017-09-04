МВД Чечни заявило о миллионе участников митинга в Грозном

В митинге в защиту мусульман Мьянмы, прошедшем в Грозном, приняли участие 1,1 миллиона человек. Такие данные привели в МВД Чечни.

В ведомстве отметили, что мероприятие прошло без происшествий и нарушений общественного порядка. На действия полицейских никто не жаловался.

Акция прошла под лозунгом «Нет геноциду мусульман в Мьянме», передает «Интерфакс». На митинге выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня я и миллионы жителей десятков стран требуем от лидеров мировых держав навсегда остановить это кровопролитие. Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечности», — заявил руководитель республики.

3 сентября возле посольства Мьянмы в Москве прошел стихийный митинг в знак солидарности с угнетаемым в стране этническим меньшинством рохинджа. К зданию дипмиссии пришли сотни человек. Силовики не вмешивались в ситуацию, но взяли территорию посольства под усиленную охрану.

Согласно данным Росстата на январь 2017 года, население Чечни составляет 1,4 миллиона человек. В Грозном проживают порядка 300 тысяч граждан.