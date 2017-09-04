Москва и Каир призвали власти Мьянмы взять ситуацию в стране под контроль

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси обеспокоены событиями в Мьянме, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров двух стран. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 4 сентября.

«В ходе двусторонней встречи с президентом Египта была затронута ситуация, которая складывается в Мьянме. (...) Оба президента призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль как можно скорее», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин и Ас-Сиси осуждают любые проявления насилия, «от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман».

25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Эти события вызвали отклик у проживающих в России мусульман: так, 3 сентября возле посольства Мьянмы в Москве прошел стихийный митинг в знак солидарности с рохинджа. Кроме того, 4 сентября состоялась многотысячная акция в Грозном.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности связывают это с религией: они мусульмане, а основная часть населения страны — буддисты.