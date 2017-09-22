Бывший милиционер и транссексуал из Перми решил выдвинуться в президенты России

Жительница Пермского края Александра Селянинова — транссексуал и бывший милиционер — объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России. Об этом говорится в письме, поступившем в пятницу, 22 сентября, в редакцию издания ProPerm.

Предвыборная программа пермского транссексуала состоит из 10 пунктов, среди которых национализация крупной собственности и проведение референдума по изменению социального строя. В письме Селянинова обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь ей выиграть кампанию в 2018 году.

Возможный кандидат в президенты сменила пол и стала женщиной в 1992 году. До этого, «тогда еще Александр Селянинов, служил в армии, работал в шахте, а после служил в уголовном розыске города Березники», пишет ProPerm. Женщина была членом местных отделений ЛДПР и КПРФ, а позже заявила, что является внебрачным ребенком первого президента России Бориса Ельцина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не объявлял о планах выдвижения своей кандидатуры.