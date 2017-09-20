Словацкий парламент заинтересовался финансированием президентской кампании Киски

Комитет словацкого парламента по финансам принял решение о проверке финансирования президентской кампании главы государства Андрея Киски. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает интернет-портал 24 Hodin.

Причиной стали появившиеся в СМИ сообщения о том, что компания Kiska Travel Agency, которая была основана президентом и его братом Ярославом, в 2014 году не доплатила в бюджет около 27 тысяч евро налогов. Ситуация не стала поводом для возбуждения уголовного дела, так как компания сразу возместила эту сумму, но предполагается, что часть средств была потрачена на спонсирование избирательной кампании Киски.

Сам президент заявил, что уже четко и ясно изложил свои взгляды на ситуацию. Глава финансового комитета парламента Ладимир Каменицкий сказал, что объяснения Киски не дали ответов на вопрос, и затребовал комментариев от главы Минфина Петра Кажимира.

Киска баллотировался на выборах президента как независимый кандидат. На момент выдвижения он был одним из самых успешных бизнесменов страны. 15 марта 2014 года он занял второе место в первом туре голосования, две недели спустя одержал победу над лидером социал-демократов Робертом Фицо.