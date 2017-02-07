Саркози привлекут к суду по делу о финансировании избирательной кампании

Бывшего президента Франции Николя Саркози привлекут к суду по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники в суде.

По словам собеседников агентства, помимо бывшего французского лидера, перед судом по делу о перерасходе средств и нарушении финансового законодательства, известному как Bygmalion Affair, предстанут еще 13 человек.

В 2012 году Саркози проиграл президентские выборы кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду. Через два года разгорелся политический скандал, связанный с подозрением в нецелевом расходовании средств, выделенных на проведение избирательной кампании.

Материалы по теме Торговец влиянием Вместо Елисейского дворца Николя Саркози рискует оказаться в тюрьме

PR-компания Bygmalion, занимавшаяся информационным сопровождением избирательной кампании кандидата, осуществляла часть финансирования по поддельным счетам. Таким образом, через PR-агентство было проведено около 10 миллионов евро.

Это не первый скандал с избирательной кампанией Саркози.

15 ноября прошлого года ливийский бизнесмен Зияд Таккедин заявил, что в 2006-2007 годах лично участвовал в передаче нескольких чемоданов с пятью миллионами евро наличными Николя Саркози, который в тот момент был министром внутренних дел Франции, и его ближайшему соратнику Клоду Геану. Средства были переданы ливийским лидером Муаммаром Каддафи на нужды предвыборной президентской кампании Саркози.

Через два месяца Геан был приговорен к двум годам лишения свободы, один из которых проведет в тюрьме.