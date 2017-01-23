Ближайший соратник Саркози получил тюремный срок

Ближайший соратник Николя Саркози и бывший глава МВД Франции Клод Геан получил два года лишения свободы, один из которых проведет в тюрьме. Об этом сообщает BFMTV.

Вердикт вынес апелляционный суд Парижа, который также постановил взыскать с Геана 75 тысяч евро штрафа и запретил ему на протяжении пяти лет занимать должности в системе государственного управления.

Дело в отношении бывшего чиновника было открыто в 2013 году. Тогда стало известно, что в 2002-2004 годах Геан, занимавший пост начальника канцелярии МВД, ежемесячно получал из бюджета специального фонда ведомства 10 тысяч евро. Половину этих денег он оставлял себе, вторую часть распределял между еще тремя участниками данной схемы. В общей сложности Геан признан виновным в финансовых нарушениях на сумму 210 тысяч евро.

В ходе слушаний бывший министр свою вину отрицал и заявил, что «данные деньги были премией».

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15 ноября прошлого года ливийский бизнесмен Зияд Таккедин заявил, что в 2006-2007 годах лично участвовал в передаче нескольких чемоданов с пятью миллионами евро наличными Николя Саркози, который в тот момент министр внутренних дел Франции и Клоду Геану. Средства были переданы ливийским лидером Муаммаром Каддафи на нужды предвыборной президентской кампании Саркози.

Адвокаты Геана все обвинения отвергли, а юристы Саркози пообещали подать в суд на ливийца за клевету.

В конце января 2014 года телеканал France 3 TV обнародовал аудиозапись интервью с Каддафи от 16 марта 2011 года. На ней ливийский лидер утверждал, что Саркози обратился к нему за финансовой помощью, когда был министром внутренних дел. При этом сумма, которую он в конечном итоге передал французскому политику, не называлась.

Геан отвечал за ведение предвыборной кампании Саркози в 2007 году. 8 марта 2015 года ему было предъявлено обвинение в ее незаконном финансировании.

Саркози возглавлял Францию с 16 мая 2007-го по 15 мая 2012 года.