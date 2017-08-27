Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы

Американский ультраправый телеведущий Алекс Джонс заявил в эфире своего шоу Info Wars («Информационные войны»), что бывшая первая леди США Мишель Обама — транссексуал. Видеозапись передачи опубликована на его YouTube-канале.

По словам журналиста, существуют неопровержимые доказательства его теории. В своей программе он привел видео- и фотоматериалы, на которых, к примеру, виден бугорок в паховой области в складках платья или брюк супруги Барака Обамы. Кроме того, Джонс показал два фрагмента, на которых бывший президент США говорит о своей жене как о Майкле, а затем исправляется на Мишель.

Телеведущий также предположил, что и дочери бывшего президента — «бородатые».

Половая принадлежность Мишель Обамы обсуждается с момента избрания ее мужа президентом в 2009 году. В сети часто обращали внимание на строение тела бывшей первой леди, некоторых его частей, например рук и ушей, а также на различные выпуклости и складки в одежде. Сам Барак Обама известен поддержкой ЛГБТ-сообщества, при нем в стране окончательно легализовали однополые браки.