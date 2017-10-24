Песков оценил интерес Кремля к пресс-конференции Собчак

Кремль намерен сконцентрироваться на рабочей программе действующего главы государства, а не на выступлении кандидата в президенты Ксении Собчак. Об этом во вторник, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Кремле имеют в виду в первую очередь сосредоточиться на выступлении президента на форуме ВТБ "Россия зовет" и далее сконцентрироваться на рабочей программе главы государства, включая встречу с российскими победителями WorldSkills и также международными контактами в плане переговоров с главой Кипра», — сказал Песков.

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Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, намерены ли в Кремле следить за ходом общения Собчак с журналистами.

Ранее телеведущая заявила о своих президентских амбициях и назначила на 24 октября пресс-конференцию.

Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.