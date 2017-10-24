Творец победы Ельцина на выборах-1996 возглавил штаб Собчак

Начальником предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак стал политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко. Об этом сама Собчак объявила на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Он один из руководителей кампании [Бориса] Ельцина 1996 года, если вы помните», — сказала телеведущая.

Избирательная компания должна стартовать в декабре, а выборы пройдут в марте 2018-го.

По воспоминаниям дочери Ельцина Татьяны Юмашевой, в избирательной кампании ее отца перед выборами-1996 Малашенко отвечал за взаимодействие со СМИ и информационную политику. «Сразу после победы на выборах в июле 1996 года, папа предложил Игорю Малашенко стать главой его администрации. Настолько он его ценил», — писала она в своем блоге.