Собчак назвала Крым украинским

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России, сочла нелегитимными действия России с Крымом. Такое мнение она высказала на своей пресс-конференции во вторник, 24 октября. Трансляцию выступления Собчак вел YouTube-канал «Открытой России».

«С точки зрения международного права, Крым — украинский (...) Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — сказала Собчак.

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Она подчеркнула, что эта ситуация требует дальнейшего обсуждения и поиска компромиссов.

20 октября Ксения Собчак заявила, что не имеет права выставлять свою кандидатуру на должность президента России, так как не имеет политического веса. Однако, по ее словам, она использует свое выдвижение как способ выразить несогласие с политикой нынешнего руководства страны.