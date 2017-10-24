С пресс-конференции Собчак вывели белого единорога

Видео: 2ch/Двач / Telegram

Неизвестный в маске белого единорога попытался прорваться к Ксении Собчак после ее пресс-конференции. Видеозапись случившегося во вторник, 24 октября, опубликовал Telegram-канал 2ch.

Видно, как человек в маске пытается сквозь толпу журналистов приблизиться к телеведущей, но его хватают и выкидывают на улицу охранники. В полете маска падает, однако приземлившись, мужчина быстро натягивает ее обратно.

Собчак, как сообщает агентство «Москва», назвала это «еще одной провокацией» и заявила, что не удивлена.