Собчак рассказала о первых трех решениях на посту президента

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, рассказала журналисту Юрию Дудю о первых решениях, которые она примет, если будет избрана на этот пост. Интервью с Собчак опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

По ее словам, в случае победы на выборах она распустит Госдуму, уберет тело Владимира Ленина с Красной площади и откроет Кремль для всех желающих.

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Нахождение тела Ленина на главной площади Москвы, по мнению Собчак, «за гранью добра и зла». «Мы все-таки не средневековая страна», — отметила она.

Говоря об идее открытия свободного входа в Кремль, телеведущая пояснила, что выступает за доступность публике мест работы руководства страны. «Я за то, чтобы у нас было абсолютно прозрачное здание и парламента, и там, где сидит президент. Мне кажется, что это очень важные и символические вещи», — добавила Собчак.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года. Избирательная кампания официально должна стартовать через несколько месяцев.