На ВГТРК подали в суд из-за программы «Прямой эфир» с Малаховым

Рекламное агентство «Твин Медиа» подало иск в Арбитражный суд Москвы к ВГТРК из-за нарушения прав на товарный знак, сообщает «Комсомольская правда».

Причиной стал выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный рекламным роликам 90-х годов, среди которых оказались видео МММ, Московского вентиляторного завода и банка «Империал». Выпуск назывался «Вечер пожирателей рекламы». Права на аналогичный товарный знак принадлежат истцу.

«В результате использования выражения "Вечер пожирателей рекламы", тождественного до степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных услуг, очевидно, возникло смешение услуг истца и услуг ответчика в глазах потребителей», — говорится в исковом заявлении. Агенство потребует от ВГТРК денежной компенсации, сумма которой не уточняется.

В «Твин Медиа» подчеркнули, что в России агентству принадлежат права не только на товарный знак «Вечер пожирателей рекламы», но и на «Ночь пожирателей рекламы», «Утро пожирателей рекламы» и «День пожирателей рекламы». «Лента.ру» обратилась за пояснениями в ВГТРК, однако представитель компании от комментариев отказался, пояснив, что телерадиокомпания традиционно не комментирует суды.

Малахов ведет «Прямой эфир» на «России 1» с конца августа. До этого он больше 20 лет проработал на Первом канале.