На ВГТРК подали в суд из-за программы «Прямой эфир» с Малаховым

Иногда они возвращаются: сегодня в 17.55 вечер пожирателей рекламы 90-х! Герои популярных рекламных роликов- МММ, Банка Империал ( привет Ольге Родионовой) , Московского Вентиляторного Завода и пейджеров! соберутся вместе, чтобы вспомнить съёмки и рассказать как сложилась их жизнь! Специальный бонус для фанатов телеканала 2х2: Джоанна Стингрей ( соцреклама Не надо мусорить!!!) #рекламнаяпауза #россия1 #прямойэфир

