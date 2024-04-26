Тимошенко раскритиковала решение Киева

Тимошенко назвала противозаконным запрет на консульские услуги для украинцев

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала приостановку консульских услуг для находящихся за границей украинцев призывного возраста. Свое заявление она опубликовала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, из-за решения Киева в консульствах Украины во всем мире начался хаос. Указ МИД Украины она сочла противозаконным.

О приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста стало известно 22 апреля. Как объяснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, прекращение консульского обслуживания украинских мужчин призывного возраста, проживающих за границей, является шагом для обеспечения справедливости.

Ранее МИД Украины сообщил, что возобновит оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста не раньше 18 мая. Отмечается, что решение будет связано со вступлением в силу закона о мобилизации.