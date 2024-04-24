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17:39, 24 апреля 2024Бывший СССР

Кулеба объяснил отказ в консульских услугах фразой «парни в окопах очень устали»

Кулеба назвал отказ в консульских услугах за границей шагом к справедливости
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ в консульских услугах украинцам мобилизационного возраста за границей. Слова дипломата приводит The Guardian.

«Парни в окопах очень устали. (...) Они не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в военных действиях. (...) Неясно, сколько украинских мужчин вернется, но для тех, кто находится за пределами страны, неприемлемо сидеть в ресторанах, в то время как другие умирают», — заявил Кулеба.

По его словам, прекращение консульского обслуживания украинских мужчин призывного возраста, проживающих за границей, является шагом для обеспечения справедливости.

Об отказе в предоставлении консульских услуг за границей украинцам мобилизационного возраста Кулеба заявил 23 апреля на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно», — заявил он.

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      Валентин Карант
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