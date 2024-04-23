В МИД Украины прокомментировали отказ в консульских услугах за границей

Кулеба прокомментировал отказ в консульских услугах для украинцев за границей

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ в консульских услугах для украинцев за границей. Свои слова дипломат написал на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно», — заявил Кулеба.

По его словам, МИД предоставит разъяснения для получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.

«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — то так это не работает», — написал дипломат.

О том, что украинских мужчин оставили без консульских услуг за границей, сообщало издание «Зеркало недели» опубликовав соответствующее распоряжение МИД Украины. Документ был подписан первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой.

