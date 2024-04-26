Французский экс-разведчик Чинкуини: посольства Украины вербуют наемников

Бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал, что украинские посольства вербуют наемников для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

По его словам, посольства выполняют функции вербовочных центров с 2022 года. «Также я отметил, что первые волонтеры, оказавшись в Украине, также начали заниматься вербовкой через социальные сети», — добавил собеседник агентства.

Чинкуини заявил, что сам проверял официальный канал вербовки. «Кандидаты должны отправить письмо в централизованную службу на Украине и прикрепить файл, созданный после ввода их персональных данных на специальном сайте», — объяснил он.

Ранее посол Мехико в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) о вербовке мексиканцев в ВСУ. Он отметил, что государство не приветствует участие своих граждан в военных конфликтах.