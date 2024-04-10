Мексика прокомментировала сообщение СВР о вербовке своих граждан в ВСУ

Посол Мексики Мехиас: у властей нет информации о вербовке мексиканцев в ВСУ

Мексика не приветствует участие граждан своей страны в военных конфликтах, заявил мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Его цитирует ТАСС.

«Правительство Мексики не поощряет участие своих граждан в вооруженных конфликтах в мире», — сказал дипломат, добавив, что Мехико не располагает информацией о вербовке мексиканских наркодиллеров из американских тюрем в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Официального подтверждения от мексиканских властей, находящихся в Вашингтоне, нет», — резюмировал Мехиас.

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что американские частные военные компании вербуют членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для службы в ВСУ.