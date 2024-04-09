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17:38, 9 апреля 2024Мир

СВР заявила о вербовке американцами наркодилеров для службы в ВСУ

СВР: американские ЧВК вербуют мексиканских и колумбийских наркодилеров в ВСУ

Фото: Hollie Adams / Reuters

Американские частные военные компании (ЧВК) вербуют мексиканских и колумбийских наркодилеров для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), утверждает пресс-служба российской Службы внешней разведки (СВР). Ее цитирует ТАСС.

«Американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте», — заявили в канцелярии ведомства.

В разведслужбе заявляют, что процесс вербовки через переговоры с наркокартелями, «без благословения которых ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями», идет тяжело.

«Планы американцев таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал», — подчеркнули в СВР.

Ранее в СВР заявили, что администрация президента США Джо Байдена формирует искаженную картину теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», пытаясь снять вину с Украины.

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      Виктория Кондратьева
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