СВР уличила Байдена в попытке исказить картину теракта «Крокусе»

СВР: администрация Байдена искажает картину теракта в «Крокусе»

Администрация президента США Джо Байдена формирует искаженную картину теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта», — указали в разведслужбе.

В канцелярии также отметили, что «спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять у мирового сообщества любые подозрения» в адрес украинских властей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направит ноту Украине о причастности страны к теракту в «Крокус Сити Холле».