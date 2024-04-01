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12:15, 1 апреля 2024Бывший СССР

МИД направит Украине ноту о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Захарова: МИД направит ноту Киеву о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России направит ноту Украине о причастности страны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова прокомментировала расследование на тему причастности украинских спецслужб к организации теракта в «Крокусе». Она сообщила, что МИД передал Украине ноту о необходимости принятия антитеррористических мер, содержащую досудебные требования.

«Нота относительно этого теракта будет направлена Украине отдельно», — подчеркнула пресс-секретарь МИД. Она отметила, что для отправки новых обращений к Киеву правоохранители должны собрать всю необходимую информацию о причастности украинских спецслужб к теракту.

Ранее Захарова раскритиковала заявление Госдепартамента США о непричастности Украины к теракту. «"Не было, и точка" — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену "хайли-лайкли"», — заявила дипломат.

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      Юрий Леонов
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