Корчевников займется судьбами людей на «России 1»

Телеведущий и актер Борис Корчевников вернется на телеканал «Россия 1» с авторской программой. Об этом в понедельник, 25 сентября, РИА Новости рассказали в пресс-службе ВГТРК.

«Да, это правда», — сообщил собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Как уточняет «Комсомольская правда», новая передача Корчевникова получила название «Судьба человека». Она будет посвящена интересным историям людей.

В мае телеведущий возглавил православный телеканал «Спас». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил его на это.

С мая 2013-го по август 2017 года Корчевников вел программу «Прямой эфир» на «России 1». Он сменил на этом месте Михаила Зеленского, а на место Корчевникова, в свою очередь, пришел бывший ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов.

Корчевников окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС, готовил документальные проекты для НТВ, СТС, телеканала «Россия» и «ТВ Центра».