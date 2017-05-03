Патриарх благословил Корчевникова на управление православным телеканалом «Спас»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил назначение телеведущего Бориса Корчевникова на пост генерального директора и генпродюсера православного телеканала «Спас». Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Прежде занимавший эти должности Борис Костенко продолжит работу в качестве заместителя Корчевникова. Об этом он ранее рассказывал «Ленте.ру». По словам Костенко, с Корчевниковым его связывают «давние и теплые отношения».

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О планах 34-летнего ведущего покинуть ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» стало известно в феврале. Сообщалось, что Корчевников может перейти в другой проект в марте.

Корчевников ведет ток-шоу на «России 1» с мая 2013 года. Он учился на факультете журналистики МГУ. После окончания вуза работал на НТВ, был креативным продюсером канала СТС, готовил документальные проекты для НТВ, СТС, телеканала «Россия» и «ТВ Центра». Известность он приобрел благодаря сериалу «Кадетство», где он сыграл суворовца Илью Синицына.

«Спас» — федеральный телеканал, специализирующийся на освещении деятельности РПЦ, а также ее позиции по отношению к событиям в политической, экономической и культурной жизни России.