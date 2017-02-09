Джигурда обрадовался уходу Корчевникова с ток-шоу «Прямой эфир»

Российский актер и шоумен Никита Джигурда положительно отреагировал на уход Бориса Корчевникова с ток-шоу «Прямой эфир», которое тот вел на телеканале «Россия 1». Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает dni.ru.

По словам Джигурды, он уверен, что причиной увольнения стало «неэтичное поведение» Корчевникова в одном из выпусков «Прямого эфира». Актер утверждает, что ведущий пытался спровоцировать его на драку. «Его уволили за то, что он так поступил с Народным артистом Чеченской Республики», — считает шоумен.

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Джигурда также добавил, что не держит зла на Корчевникова. «Боря — хороший парень, хоть и поступил со мной не очень красиво. Дело в том, что все возвращается — есть энергетические потоки, которыми я владею. Если бы он остался на передаче, он бы продолжил губить свою душу. Все-таки хорошо, что он уходит», — резюмировал он.

В начале февраля появились слухи, что Корчевников покидает «Прямой эфир». По словам собеседника «Ленты.ру», ведущий уходит по личной инициативе. При этом он продолжит работу на телеканале.